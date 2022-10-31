Про це на своїй сторінці у Facebook пише заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що використовував Chevrolet Tahoe як службове авто і воно перебувало на балансі Державного Управління Справами.

"За останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 000 км в робочих поїздках по всій Україні. Надалі користуватись цим авто не буду. Звернувся до ДУСу щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях", – пише Тимошенко.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Bihus.Info Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль новий люксовий позашляховик Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних потреб і вивезення людей з зони бойових дій.

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