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Заступник Єрмака Тимошенко їздить на люксовому позашляховику, переданому Україні на гуманітарні потреби, - Bihus.Info

28 жовтня, 2022 п'ятниця
23:52
Суспільство

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль новий люксовий позашляховик Chevrolet Tahoe, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних потреб і вивезення людей з зони бойових дій

Про це йдеться в розслідуванні журналіста проєкту Bihus.Info Максима Опанасенка.

Журналісти проєкту помітили цей автомобіль на численних відео за участі Тимошенка. За даними розслідувачів, авто почало з'являтися на відео із заступником голови ОП навесні 2022 року.

"Саме тоді американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій", - зазначає Опанасенко.

Під час передачі партії автомобілей речник General Motors Джордж Свігос наголошував саме на гуманітарних потребах України, які компанія прагнули допомогти задовольнити. За даними американської сторони, автомобілі передали українському Мінінфраструктури.

Проте журналісти повідомляють, що у подальшому ці автомобілі розподілили між різними установами і щонайменше один позашляховик потрапив до Державного управління справами, яке обслуговує Офіс президента.

"Так Chevrolet Tahoe, який мав би використовуватися для гуманітарних цілей, став службовим автомобілем Кирила Тимошенка", - зазначає Опанасенко.

При цьому сам Тимошенко не приховує, що використовує як службовий транспорт саме цей автомобіль.

"Дивіться, я дійсно їжджу на Шевроле Тахо, це автомобіль Державного управління справами, це не моя особиста автівка чи ще когось. Це на балансі держави, Державного управління справами, яке забезпечує автівками і Офіс президента", – сказав Тимошенко у коментарі Bihus.Info.

За словами заступника голови ОП, хоча на балансі автобази ДУС перебувають понад 100 автомобілів, серед яких у тому числі Toyota Camry, Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter, проте цього транспорту працівникам Офісу президента недостатньо, тому він використовує ще й переданий Україні для гуманітарних потреб позашляховик.

"На ньому вже наїздили близько 40 000 кілометрів, їжджу разом зі співробітниками Офісу, регіонального департаменту, тому що ми намагаємося якомога швидше їхати на деокуповані території, щоб проконтролювати, що там відбувається", - сказав Тимошенко.

Заступник голови ОП зазначив, що не бачить проблеми у використанні позашляховика, наданого для вивезення людей із окупованих територій та інших гуманітарних потреб, у той час, як українські волонтери невпинно оголошують збори коштів на машини для фронту.

"Ці Шевроле Тахо неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб їх передавати саме на фронт, це трохи інша автівка", - сказав Тимошенко.

Журналісти також наводять коментар волонтера Святослава Літинського, який разом із однодумцями з лютого вже передав для армії понад 300 авто. За словами волонтера, військові можуть чекати на транспортний засіб по 4-5 тижнів і отримують здебільшого старі пікапи та позашляховики, яких у сусідніх із Україною країнах вже майже не залишилося.

При цьому Літинський заявив, що держава майже не бере участі у забезпеченні військових звичайними авто, натомість правоохоронці не гребують відкривати щодо волонтерів справи, закидаючи їм торгівлю гуманітарною допомогою. Адже через особливості розрахунку при купівлі за кордоном таких авто за кошти, пожертвувані небайдужими громадянами, ці машини ввозять як гуманітарку.

Так, сам Літинський, який вкладав власні гроші у купівлю авто для фронту, проходить свідком у одній з таких справ, а в його помешканні провели обшук.

За словами Літинського, в результаті таких дій правоохоронців зупинилася робота кількох великих волонтерських груп.

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