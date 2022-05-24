Надання Ізраїлем лазерної зброї цілком може бути вагомим кроком захисту України, – Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Буквально пів року тому подібні випробування пройшли в Ізраїлі, де є мобільні комплекси протиповітряної оборони з використанням лазерної енергії. Що більше, на першій зустрічі Рамштайну Ізраїль був долучений до переговорів щодо надання тих чи інших зразків Україні…Тож, гадаю, крок участі Ізраїлю щодо захисту України може бути, в тому числі в передачі й таких комплексів", – наголосив Згурець.



Експерт також зауважив, що Рамштайн-2 була продуктивною для України, адже засвідчує розширення кількості країн, які готові надавати допомогу Україні. Участь в Рамштайні-2 брало 47 країн, а 20 з них оголосило нові пакети допомоги.



"За підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін оголосив декілька вагомих моментів. Зокрема це готовність Данії передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" у береговому виконанні", – сказав він.

Рамштайн-2. Напередодні міністр оборони США провів віртуальну зустріч щодо України з представниками понад 40 країн

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