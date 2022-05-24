Надання Ізраїлем лазерної зброї цілком може бути вагомим кроком захисту України, – Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, результати Рамштайну-2 можуть значно посилити військовий потенціал України. Що більше, Ізраїль може зробити суттєвий крок у підтримці України, зокрема через надання лазерної зброї
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Буквально пів року тому подібні випробування пройшли в Ізраїлі, де є мобільні комплекси протиповітряної оборони з використанням лазерної енергії. Що більше, на першій зустрічі Рамштайну Ізраїль був долучений до переговорів щодо надання тих чи інших зразків Україні…Тож, гадаю, крок участі Ізраїлю щодо захисту України може бути, в тому числі в передачі й таких комплексів", – наголосив Згурець.
Експерт також зауважив, що Рамштайн-2 була продуктивною для України, адже засвідчує розширення кількості країн, які готові надавати допомогу Україні. Участь в Рамштайні-2 брало 47 країн, а 20 з них оголосило нові пакети допомоги.
"За підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін оголосив декілька вагомих моментів. Зокрема це готовність Данії передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" у береговому виконанні", – сказав він.
- Рамштайн-2. Напередодні міністр оборони США провів віртуальну зустріч щодо України з представниками понад 40 країн
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.65
Купівля 34.65Продаж 36.38
-
EUR
Купівля 36.39Продаж 38.5
- Актуальне
- Важливе