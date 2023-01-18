Це він сказав на економічному форумі в Давосі.

Президент України зазначив, що "світ не встигає реагувати на зміни та виклики" і що саме швидкі та оперативні рішення дали позитивний результат у цій війні. Він також наголосив, що "світу знадобились дні, аби запровадити перші санкції, в той час, як Росії знадобилось менше однієї секунди, аби почати війну".

"Час, який вільний світ витрачає на роздуми, держава-терорист витрачає на вбивства. Україна разом із союзниками протидіє цьому майже рік. Цей час довів: усі наші швидкі рішення дали позитивний результат: відкриття Європою кордонів для українців, зернова угода, енергетична єдність. Все це врятувало мільйони людей. Не лише в Україні", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що надання Україні ППО та важкої зброї має випередити нові ракетні атаки Росії. і що трибунал проти держави-терористки має запобігти новим злочинам.

"Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога. Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії. Зараз ми щодня захищаємо цінності, які деякі союзники сприймають як даність. Даністю ж для нас є те, що світ потребує рішучих і швидких кроків", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час щорічного форуму у Давосі Україна лобіюватиме посилення глобального тиску на РФ.

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