Про це інформує Служба безпеки України.

Жителя Бахмуту Донецької області після початку повномасштабного вторгнення РФ завербовувала ФСБ. "Пропозицію" про співпрацю прийшла через месенджер на телефон.



"Російський куратор обрав йому оперативний псевдонім "Сивий" і поставив завдання – збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку", - йдеться в повідомленні.



Інформацію зловмисник передавав через закриті канали зв’язку. У повідомленнях зазначав електронну геолокацію об’єктів і підтверджував - фото та відео.



Під час обшуку у затриманого виявили засоби зв’язку з доказами спілкування з ФСБ.



Зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді та обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

На Донеччині СБУ затримала агентів РФ, які повідомляли окупантам про наслідки їхніх обстрілів і переміщення ЗСУ, розвідували позиції України.

5 серпня Служба безпеки України у Львівській області оголосила підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до агресивної війни та розв'язування воєнного конфлікту.

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