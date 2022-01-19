Надто велика битва, щоб не відбутися: Промоутер розповів, коли зустрінуться Ф'юрі та Джошуа

Про це повідомляє Manchester Evening News.

За його словами, бій між Ф'юрі та Джошуа все ще залишається актуальним, тож наприкінці 2022 року - початку 2023-го він його організує.

"Я думаю, що бій Джошуа - Ф'юрі це все ще подія. Я обіцяю вам, що цей поєдинок відбудеться наприкінці цього року чи на початку наступного. Ф'юрі проти Джошуа – це надто велика битва, щоб не відбутися", – сказав Хірн.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року в Лондоні програв українцю Олександру Усику та втратив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.