Надто велика битва, щоб не відбутися: Промоутер розповів, коли зустрінуться Ф'юрі та Джошуа
Промоутер Едді Хірн пообіцяв наприкінці 2022 року організувати поєдинок між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Manchester Evening News.
За його словами, бій між Ф'юрі та Джошуа все ще залишається актуальним, тож наприкінці 2022 року - початку 2023-го він його організує.
"Я думаю, що бій Джошуа - Ф'юрі це все ще подія. Я обіцяю вам, що цей поєдинок відбудеться наприкінці цього року чи на початку наступного. Ф'юрі проти Джошуа – це надто велика битва, щоб не відбутися", – сказав Хірн.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня 2021 року в Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Ентоні Джошуа 25 вересня 2021 року в Лондоні програв українцю Олександру Усику та втратив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
- Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що Ентоні Джошуа розглядає можливість дозволити співвітчизнику Тайсону Ф'юрі зустрітися з Олександром Усиком.
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