Надзвичайний стан наразі є превентивним заходом, щоб пришвидшити реагування органів влади і оборонних відомств, - політологиня

Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Запровадження надзвичайного стану - це наразі більш превентивний захід, аби пришвидшити реагування органів і держвлади, і оборонних відомств. З іншого боку, це така підготовка. Якщо ми звернемось до ситуації з визнанням незалежності квазіреспублік - перша реакція України свідчить про те, що ми або не очікували такого розвитку подій і в нас не було плану, який б ми застосували напрочуд швидко, ми бачимо, що реагування затягнулося", - зазначила Майніна.



За словами політологині, Україна повинна мати план на будь-який сценарій розвику подій.



"В даному випадку, якою б не була ситуація хочеться, щоб якомога менше втрат зазнала Україна. Має бути погоджений сценарій, як кажуть в теках, щодо будь-якого сценарію розвитку подій. Наразі всі заходи - це така собі підготовка", - підсумувала вона.

Нагадаємо, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.