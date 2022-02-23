Надзвичайний стан наразі є превентивним заходом, щоб пришвидшити реагування органів влади і оборонних відомств, - політологиня
Політологиня Мирослава Майніна вважає, що можливе запровадження надзвичайного стану є елементом підготовки на тлі можливої нової агресії РФ щодо України
Про це вона сказала у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Запровадження надзвичайного стану - це наразі більш превентивний захід, аби пришвидшити реагування органів і держвлади, і оборонних відомств. З іншого боку, це така підготовка. Якщо ми звернемось до ситуації з визнанням незалежності квазіреспублік - перша реакція України свідчить про те, що ми або не очікували такого розвитку подій і в нас не було плану, який б ми застосували напрочуд швидко, ми бачимо, що реагування затягнулося", - зазначила Майніна.
За словами політологині, Україна повинна мати план на будь-який сценарій розвику подій.
"В даному випадку, якою б не була ситуація хочеться, щоб якомога менше втрат зазнала Україна. Має бути погоджений сценарій, як кажуть в теках, щодо будь-якого сценарію розвитку подій. Наразі всі заходи - це така собі підготовка", - підсумувала вона.
- Нагадаємо, РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей.
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