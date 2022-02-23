РНБО рекомендує запровадити в Україні надзвичайний стан
РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на 30 днів по всій території України, крім Луганської та Донецької областей
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого, передає Еспресо.TV.
"Щойно закінчилось засідання РНБО, яке зібрав президент. Проговорилося питання про введення надзвичайного стану в нашій країні, були жваві обговорнення цього питання. Рішення було прийняте. Згідно нашого законодавства, Верховна Рада має це рішення затвердити протягом 48 годин", - сказав він.
Данілов наголосив, що вживатимуться різні заходи залежно від тих чи інших територій: посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення; обмеження руху певного транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб.
"На наших життях надзвичайний стан не позначиться радикально. У разі необхідності відповідні органи діятимуть відповідно до чинного законодавства", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, конкретний перелік установ, зокрема МВС та СБУ, супроводжуватимуть наздвичайний стан, також залучатимуться військові.
"У разі необхідності військові можуть приймати ті чи інші рішення. У них є всі нормативно-правові документи для здійснення їх повноважень згідно з Конституцією", - заявив Данілов.
Він наголосив на потребі співпраці органів місцевого самоврядування та військових і нагадав, що 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон про основу національного спротиву, згідно з яким представники громад у конкрентних ситуаціях мають діяти під керівництвом військових.
Секретар РНБО зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, надзвичайний стан на території України можуть ввести на 30 днів, у випадку необхідності президент указом може продовжити цей термін ще на 30 днів. За це рішення введення НС обов'язково має проголосувати Верховна Рада.
- Нагадаємо, 15 лютого 2022 Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким пропонується дозволити використовувати підрозділи тероборони у районах ведення бойових дій разом з іншими частинами ЗСУ.
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