РНБО рекомендує запровадити в Україні надзвичайний стан

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого, передає Еспресо.TV.



"Щойно закінчилось засідання РНБО, яке зібрав президент. Проговорилося питання про введення надзвичайного стану в нашій країні, були жваві обговорнення цього питання. Рішення було прийняте. Згідно нашого законодавства, Верховна Рада має це рішення затвердити протягом 48 годин", - сказав він.



Данілов наголосив, що вживатимуться різні заходи залежно від тих чи інших територій: посилення охорони громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення; обмеження руху певного транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірка документів у фізичних осіб.



"На наших життях надзвичайний стан не позначиться радикально. У разі необхідності відповідні органи діятимуть відповідно до чинного законодавства", - зазначив секретар РНБО.



За його словами, конкретний перелік установ, зокрема МВС та СБУ, супроводжуватимуть наздвичайний стан, також залучатимуться військові.



"У разі необхідності військові можуть приймати ті чи інші рішення. У них є всі нормативно-правові документи для здійснення їх повноважень згідно з Конституцією", - заявив Данілов.



Він наголосив на потребі співпраці органів місцевого самоврядування та військових і нагадав, що 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон про основу національного спротиву, згідно з яким представники громад у конкрентних ситуаціях мають діяти під керівництвом військових.



Секретар РНБО зазначив, що, відповідно до чинного законодавства, надзвичайний стан на території України можуть ввести на 30 днів, у випадку необхідності президент указом може продовжити цей термін ще на 30 днів. За це рішення введення НС обов'язково має проголосувати Верховна Рада.

Нагадаємо, 15 лютого 2022 Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроєкт, яким пропонується дозволити використовувати підрозділи тероборони у районах ведення бойових дій разом з іншими частинами ЗСУ.

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