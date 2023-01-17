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"Надзвичайно високий дефіцит": на Дніпропетровщині застосовано аварійні відключення, світла може не бути до 8 годин

17 січня, 2023 вiвторок
13:02
Суспільство відключення електроенергії

Станом на 17 січня на Дніпропетровщині зафіксовано надзвичайно високий дефіцит потужності, тому застосовано аварійні відключення світла. Графіки не діють

Про це повідомляє ДТЕК.

"На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. 17 січня державна НЕК "Укренерго" понизила ліміти споживання для області", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на Дніпропетровщині діють екстрені відключення, а повернутись до вимкнень відповідно до стабілізаційних графіків можна буде, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії.

"Ми робимо все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - наголосили в ДТЕК.

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