Про це повідомляє ДТЕК.

"На Дніпропетровщині зберігається надзвичайно високий дефіцит електроенергії через терористичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. 17 січня державна НЕК "Укренерго" понизила ліміти споживання для області", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, на Дніпропетровщині діють екстрені відключення, а повернутись до вимкнень відповідно до стабілізаційних графіків можна буде, щойно ситуація в енергосистемі покращиться та знизиться дефіцит електроенергії.

"Ми робимо все можливе для того, аби у період екстрених відключень у кожному будинку світло було як мінімум 4 години, а відключення тривали не більше 8 годин", - наголосили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК повідомляв, що в Києві та області запровадили екстрені відключення світла.

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