Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Нові зразки озброєння, які надходять нашим бійцям від країн-партнерів, наприклад, переносні зенітні комплекси, протитанкові ракетні комплекси - наші бійці опановують приблизно за два тижні. Для важких зразків озброєння термін навчання - до двох місяців", – сказав він.

За його словами, українські захисники – дуже вмотивовані.

"Хочу відзначити, що наші хлопці з великою зацікавленістю вивчають новітнє озброєння та техніку, що значно зменшує терміни їхньої підготовки", - додав Наєв.

Він нагадав, що ЗСУ також проходять навчання на іноземній техніці за кордоном. Там їх навчають протягом місяця.

Росіян же, за словами генерала, навчають на білоруських полігонах до двох місяців, а потім перекидають на схід України.