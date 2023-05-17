Протитанкові мінні поля та загородження: Наєв розповів, як ЗСУ укріплюють північні кордони
Наразі ворог не готовий вести наступальних дій на північному напрямку, але ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і готуються до можливої оборони
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Значну роль у стримуванні противника відіграє система інженерних загороджень, облаштування якої триває щодня. Безпосередньо на державному кордоні та у глибині оборони нарощується система мінно-вибухових та невибухових загороджень. Триває мінування місцевості, створення мінованих завалів, а також протитанкових ровів на ділянках доріг та шляхів імовірного просування противника", - розповів він про підвищення стійкості оборони на північному напрямку.
За словами Наєва, за останні десять діб встановлено протитанкові мінні поля та загородження з використанням понад 5,5 тис. мін. Уздовж державного кордону вирито близько 1,5 тис. м траншей та 3,5 тис. м протитанкових ровів.
"Обладнано кілька десятків перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для техніки", - додав генерал.
- На території Білорусі залишається 2,5 тис. російських військових, що замало для будь-яких наступальних дій.
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