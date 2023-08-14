Наєв назвав причину зменшення кількості ударів РФ по Чернігівщині

Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Будь-яка протидія на удари противника має свій позитивний вплив. Після того як противником було втрачено два літаки та два гелікоптери, кількість завдання авіаційних ударів на Чернігівщині зменшилась майже у два рази", - сказав він.

За його словами, тепер авіація противника вимушена завдавати ударів із більших відстаней від кордону України, що своєю чергою впливає на точність ударів, а відтак зменшується кількість постраждалих серед цивільного населення і кількість пошкоджень та руйнувань різних об’єктів.

Водночас ворог наносить вогневе ураження з далекобійної артилерії та мінометів по прикордонних територіях Чернігівщини, тому людям радять евакуюватися з 5-кілометрової зони, а тим, хто залишається, – використовувати укриття.