Наєв назвав причину зменшення кількості ударів РФ по Чернігівщині
Після знищення Силами оборони України двох російських літаків і двох гелікоптерів кількість авіаційних ударів по Чернігівщині зменшилася майже вдвічі
Про це командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Будь-яка протидія на удари противника має свій позитивний вплив. Після того як противником було втрачено два літаки та два гелікоптери, кількість завдання авіаційних ударів на Чернігівщині зменшилась майже у два рази", - сказав він.
За його словами, тепер авіація противника вимушена завдавати ударів із більших відстаней від кордону України, що своєю чергою впливає на точність ударів, а відтак зменшується кількість постраждалих серед цивільного населення і кількість пошкоджень та руйнувань різних об’єктів.
Водночас ворог наносить вогневе ураження з далекобійної артилерії та мінометів по прикордонних територіях Чернігівщини, тому людям радять евакуюватися з 5-кілометрової зони, а тим, хто залишається, – використовувати укриття.
- За даними ОВА, за минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів Чернігівщини, застосовуючи міномети та ствольну артилерію.
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