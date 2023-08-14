Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російська армія за добу обстріляла 10 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах

Російська армія за добу обстріляла 10 областей України: є загиблі та поранені. Ситуація в регіонах

14 серпня, 2023 понедiлок
11:08
Війна з Росією Окупанти обстріляли Запорізький район

За добу неділі, 13 серпня, російські військові обстріляли 10 областей України. Унаслідок атак загинуло 8 людей, 38 людей отримали поранення різної тяжкості

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів. Зокрема по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району — обстріли із мінометів у напрямку села Блешня (4 обстріли), сіл Леонівка, Карповичі, Орликівка. 

  • Новгород-Сіверська громада: обстріл зі ствольної артилерії у напрямку села Михальчина Слобода.
  • Сновська громада: обстріл із мінометів у напрямку села Єліне.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади 

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
  • Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів та артилерії. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж. 

Дніпропетровщина: вчора ворог знову атакував Нікополь з важкої артилерії. У місті пошкоджені корпуси готелю, понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Місцевих мешканців не зачепило. 

Запорізька область: 99 ударів по 24 населених пунктах області за добу.  Ворожі БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, 3 ракетні удари - по Степному, а також авіаційний удар по П'ятихатках.

Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп Богодухівського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка.

Внаслідок вчорашнього обстрілу селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. У селі Петропавлівка зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка, у селі Руська Лозова Харківського району на території садового товариства 73-річний чоловік наступив на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням.

Луганщина: окупанти спробували йди вперед на Сватівщині, наступаючи на Андріївку. Однак ці їхні спроби були зупинені Силами оборони. Не зменшує ворог й навали з повітря – учора бив по Білогорівці. Під черговими ударами опинилися Діброва з Білогорівкою.

Донеччина: рашисти здійснили 24 обстріли по населених пунктах: Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, Курахове, Часів Яр, с.Благодатне, с.Кліщіївка, с.Богоявленка, с.Ганнівка.

Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, гараж, вантажний автомобіль, 3 легкових автомобілі волонтерів, будівля фільтрувальної станції. Двоє людей зазнали поранень. 

Одещина: вночі російські терористи атакували область трьома хвилями атак: двома хвилями ударних дронів та ракетами типу "Калібр".

Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет.  Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки.

Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані.

Миколаївщина: вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також внаслідок ракетного обстрілу поблизу населеного пункту Шевченківської громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави на відкритій території, яку ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли, по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.
Терористи обстріляли житловий будинок у Широкій Балці, в якому мешкала родина з дітьми, усі загинули. Також у Широкій Балці загинув 67-річний місцевий житель.  

Через ворожий обстріл Станіслава загинув пастор християнської церкви та його 57-річний односелець. У двох жінок, 59 та 24 роки, діагностували мінно-вибухові травми, їм надали допомогу. 

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 61-річна жінка.

Через обстріл магазину в Комишанах 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі. 

Через обстріл багатоповерхівки у Херсоні поранення отримали три людини, у Новокаїрах – 61-річний чоловік, у Велетенському – тяжкі опіки 70% тіла дістав 28-річний чоловік. 

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та 63-річний чоловік, їм надають медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію семеро людей загинули, з них – двоє дітей. 13 людей дістали поранення.

14 серпня, близько другої ночі російська армія знову атакувала Херсон. Тяжкі поранення отримав 48-річний охоронець, який знаходився біля бомбосховища.  Також внаслідок ударів по приватних будинках постраждали ще двоє містян.  

  • У ніч на 14 серпня російська окупаційна армія обстріляла Ізюм Харківської області, внаслідок чого дістала поранення місцева мешканка. Її будинок пошкоджено.
Суспільство
Україна
зброя
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Живиця та Рудик тримають прапор "Смоленської держави"
13 серпня, 2023 неділя
"В союзі з майбутньою Білоруссю": депутат облради зі Смоленщини виїхав до ЄС й оголосив про боротьбу за відокремлення від Росії
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
13 серпня, 2023 неділя
Росіяни кажуть, що відкрили вогонь аби зупинити суховантаж на шляху до Ізмаїла. Але інших підтверджень немає
Обстріл Херсонщини 13 серпня
13 серпня, 2023 неділя
Російська армія обстріляла Херсонщину: 7 людей загинули, серед них - сім'я з дітьми
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.94
    Купівля 36.94
    Продаж 37.67
  • EUR
    Купівля 40.66
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
14 серпня
12:28
морська міна
На курорті біля узбережжя Румунії в морі вибухнула міна
12:25
"Робота велася за десятьма напрямками": влада заявила про розробку механізму реінтеграції Донеччини
12:24
СБУ оголосила підозру російському інформатору
Збирав дані про позиції української артилерії під Авдіївкою: СБУ оголосила підозру російському інформатору
12:18
вулкан. Ілюстративне зображення
В Італії вулкан Етна почав вивергати лаву
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Маніпуляція – це головний сенс буття Арестовича
12:05
рубль долар
У РФ курс рубля до євро впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
12:02
Костянтин Жеваго
Україні не обійтися без приватних інвестицій, - Костянтин Жеваго
11:57
електроенергія
У низці областей 6 разів вимикалися ЛЕП і підстанції Укренерго: ситуація в енергосистемі станом на 14 серпня
11:55
Ексклюзив
ЗСУ
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
11:54
Роберто Манчіні
Євро-2024: Тренер збірної Італії подав у відставку перед матчем з Україною
11:40
Сергій Наєв
Наєв назвав причину зменшення кількості ударів РФ по Чернігівщині
11:09
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу
Очільник міноборони Китаю Лі Шанфу цього тижня відвідає РФ і Білорусь
10:58
Оновлено
міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер
В Україну вперше від початку війни приїхав міністр фінансів Німеччини
10:52
У Вірменії загинув тимчасовий повірений у справах України Сенченко
10:51
Путін Ердоган
Путін найближчими днями відвідає Туреччину, - ЗМІ
10:31
Сергій Наєв
"Ніхто ніколи не відкидав": Наєв про ймовірність повторного наступу на Київ й загрозу вагнерівців для України
10:27
Харківщина
Ворог уночі обстріляв Ізюм: поранено жінку
10:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 серпня: ціни в обмінниках
10:11
Сергій Наєв
У ЗСУ не виключають певних дій вагнерівців у прикордонних районах Польщі та Литви
10:01
OPINION
Віктор Трегубов
У війні винен Путін, а не "не такі" українці
09:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Україна заходить на друге ідеологічне коло, коли робить ставку на дух та витривалість армії, - Згурець
09:47
ЗСУ
На південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. км території, - Маляр
09:41
Огляд
міжнародний огляд
Чи могли б F-16 змінити темпи контрнаступу та як турки стежать за кораблями РФ. Акценти світових ЗМІ 14 серпня
09:32
Окупанти обстріляли Запорізький район
Окупанти обстріляли Запорізький район: двоє людей загинуло
09:08
На Київщині сталася транспортна подія з вантажним потягом, низка рейсів прибуватиме до столиці із затримкою
09:05
Торнадо
На сході Китаю пронісся руйнівний торнадо: 2 загиблих, 15 поранених
08:56
Оновлено
На фото: система ППО
Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
08:51
вибух - ілюстрація
У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23
08:44
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони сказали, чому на півдні ворог не може забезпечити логістику у темпі бойової робити
08:36
Оновлено
Атака на Одесу
Ворог атакував Одесу: є постраждалі, від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж
08:32
Обстріли Херсона, Херсонщина
Армія РФ вночі вдарила по житлових кварталах Херсона: постраждали троє людей
08:32
психологічне здоров'я
Дихання може впливати на формування пам'яті людини, - дослідження
08:19
Інфографіка
Росія втратила за добу війни 530 солдатів, 19 бойових бронемашин та 9 дронів
08:05
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Цукерберг заявив, що Маск "несерйозно налаштований" на бій і "настав час рухатися далі". Маск відповів
08:03
OPINION
Олексій Петров
Без Єрмака нічого не відбувається...
07:42
Tesla авто
Tesla знижує ціни в Китаї на деякі версії Model Y
07:40
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет в КНДР перед початком навчань США та Південної Кореї
06:54
кокаїн
У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів
06:39
російські військові окупанти
ISW: Російський інформаційний простір використовує успіх ЗСУ в Урожайному для критики свого командування
06:36
ЗСУ, шеврон з прапором
У Франції пройшли підготовку вже 6 тис. українських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV