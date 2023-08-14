Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за минулу добу ворог здійснив 11 обстрілів. Зокрема по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району — обстріли із мінометів у напрямку села Блешня (4 обстріли), сіл Леонівка, Карповичі, Орликівка.

Новгород-Сіверська громада: обстріл зі ствольної артилерії у напрямку села Михальчина Слобода.

Сновська громада: обстріл із мінометів у напрямку села Єліне.

Сумщина: вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Обстрілів зазнали Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Шалигинська громади

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів та артилерії. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Великописарівська громада: здійснено обстріли з мінометів та артилерії. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та гараж.

Дніпропетровщина: вчора ворог знову атакував Нікополь з важкої артилерії. У місті пошкоджені корпуси готелю, понівечені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Місцевих мешканців не зачепило.

Запорізька область: 99 ударів по 24 населених пунктах області за добу. Ворожі БПЛА атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки. 5 ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці, 3 ракетні удари - по Степному, а також авіаційний удар по П'ятихатках.

Внаслідок ракетного удару по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Окіп Богодухівського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка, Петропавлівка, Піщане, Берестове та Кислівка.

Внаслідок вчорашнього обстрілу селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення 51-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. У селі Петропавлівка зазнала поранення та була госпіталізована 68-річна жінка, у селі Руська Лозова Харківського району на території садового товариства 73-річний чоловік наступив на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з вибуховим пораненням.

Луганщина: окупанти спробували йди вперед на Сватівщині, наступаючи на Андріївку. Однак ці їхні спроби були зупинені Силами оборони. Не зменшує ворог й навали з повітря – учора бив по Білогорівці. Під черговими ударами опинилися Діброва з Білогорівкою.

Донеччина: рашисти здійснили 24 обстріли по населених пунктах: Авдіївка, Сіверськ, Торецьк, Курахове, Часів Яр, с.Благодатне, с.Кліщіївка, с.Богоявленка, с.Ганнівка.

Пошкоджено 2 приватних житлових будинки, гараж, вантажний автомобіль, 3 легкових автомобілі волонтерів, будівля фільтрувальної станції. Двоє людей зазнали поранень.

Одещина: вночі російські терористи атакували область трьома хвилями атак: двома хвилями ударних дронів та ракетами типу "Калібр".

Внаслідок збиття ракет, які росіяни спрямували у середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів, житловий будинок та супермаркет. Вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито вікна, пошкоджено припарковані поруч автівки.

Відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Всім надана медична допомога. Двоє з них госпіталізовані.

Миколаївщина: вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також внаслідок ракетного обстрілу поблизу населеного пункту Шевченківської громади виникла пожежа лісосмуги та сухої трави на відкритій території, яку ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Херсонщина: за минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли, по місту Херсон ворог випустив 23 снаряди.

Терористи обстріляли житловий будинок у Широкій Балці, в якому мешкала родина з дітьми, усі загинули. Також у Широкій Балці загинув 67-річний місцевий житель.

Через ворожий обстріл Станіслава загинув пастор християнської церкви та його 57-річний односелець. У двох жінок, 59 та 24 роки, діагностували мінно-вибухові травми, їм надали допомогу.

У Золотій Балці ворожим вогнем пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків. Поранення середнього ступеня тяжкості отримала 61-річна жінка.

Через обстріл магазину в Комишанах 49-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 51-річна жінка – легкі.

Через обстріл багатоповерхівки у Херсоні поранення отримали три людини, у Новокаїрах – 61-річний чоловік, у Велетенському – тяжкі опіки 70% тіла дістав 28-річний чоловік.

У Білозерці через авіаудар та артилерійські обстріли пошкоджено щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та 63-річний чоловік, їм надають медичну допомогу. Всього за добу через російську агресію семеро людей загинули, з них – двоє дітей. 13 людей дістали поранення.

14 серпня, близько другої ночі російська армія знову атакувала Херсон. Тяжкі поранення отримав 48-річний охоронець, який знаходився біля бомбосховища. Також внаслідок ударів по приватних будинках постраждали ще двоє містян.