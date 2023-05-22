Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Не літають тому, що після невдалого вторгнення армії Росії з території Білорусі, наступних невдач на нашому сході та півдні керівництво Білорусі обмежило свою співпрацю з Росією до постачання озброєння, боєприпасів, а також надання полігонів для підготовки мобілізованих", - пояснив він.

При цьому РФ і Білорусь пов'язані договором про створення "Союзної держави", який передбачає спільне патрулювання повітряного простору над країнами. Тому на території Білорусі все ще залишаються російські літаки й вертольоти.

"До 6 квітня цього року на території Білорусі перебували три літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". А на даний час на території Білорусі все ще залишається 13 літаків: Су-34 – 8 одиниць, Су-30СМ – 3 одиниці, Су-24МР – 2 одиниці. Також ми спостерігаємо там 12 гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28Н повітряно-космічних сил Росії", - зазначив Наєв.