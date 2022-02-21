Нафта подешевшала через заяви про саміт щодо української кризи та можливу ядерну угоду з Іраном
У понеділок, 21 лютого, ціни на нафту знизилися завдяки плану президента США провести саміт щодо кризи в Україні та перспектив підписання ядерної угоди між Іраном та іншими державами
Про це повідомляє "Укрінформ".
Вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $90,96 (-0,46%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $89,65 (-0,62%).
Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $91,39 і $90,21 відповідно.
Ринок відкрився зростанням через несприятливі вихідні сигнали, проте розвернувся до зниження після появи новини про зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна.
Аналітики зазначають, що ринок залишається напруженим і будь-яке додавання нафти допоможе, але ціни залишаться нестабільними у найближчому майбутньому, оскільки іранська нафта, імовірно, повернеться лише наприкінці 2022 року.
- Нагадаємо, 21 лютого Єлисейський палац повідомив, що за пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона лідери США та Росії погодилися провести саміт з питань безпеки у Європі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.27
Купівля 28.27Продаж 28.75
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.7
- Актуальне
- Важливе