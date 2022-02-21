Нафта подешевшала через заяви про саміт щодо української кризи та можливу ядерну угоду з Іраном

Про це повідомляє "Укрінформ".



Вартість бареля квітневої нафти Brent на 9:15 за Києвом становила $90,96 (-0,46%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $89,65 (-0,62%).



Попередні торги з еталонів завершилися на рівні $91,39 і $90,21 відповідно.



Ринок відкрився зростанням через несприятливі вихідні сигнали, проте розвернувся до зниження після появи новини про зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна.



Аналітики зазначають, що ринок залишається напруженим і будь-яке додавання нафти допоможе, але ціни залишаться нестабільними у найближчому майбутньому, оскільки іранська нафта, імовірно, повернеться лише наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, 21 лютого Єлисейський палац повідомив, що за пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона лідери США та Росії погодилися провести саміт з питань безпеки у Європі.