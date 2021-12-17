Нафтогаз не може зберегти чинні тарифи через різницю між роздрібною та ринковою ціною, - Вітренко

Про це він заявив у етері одного з телеканалів.



"За один тільки рік ціни на газ у Європі зросли в 7 разів. Зараз держава робить так, щоб люди не переплачували в 7 разів. На газ ціна 8 гривень роздрібна, при тому, що ринкова ціна 45 гривень", - зазначив Юрій Вітренко.



Він додав, що внаслідок різниці між цінами виникають мільярдні збитки, через що Нафтогаз може її не покрити в разі подорожчання газу в Європі. Крім того, Юрій Вітренко запропонував вирішувати цю проблему з нардепами, котрі визначають джерела та використання грошей, і українцями.



"Ми чесно кажемо: якщо збережуться такі ціни, то ми як національна компанія не зможемо покривати цю різницю", - пояснив голова правління Нафтогазу.



Також він запропонував перейти теплокомуненерго на біогаз, який можуть давати сільськогосподарські відходи та переробка сміття. Так можна замінити 5 млрд кубометрів природного газу.



"Потрібно збільшити видобуток газу, а для цього треба, щоб місцева влада не перешкоджала, бо вони інколи не дозволяють видобуток. Потрібно, щоб люди відповідальніше ставилися до споживання газу - це термомодернізація, заміна котлів. Якби ми були відповідальнішими як в Польщі, то Україна зараз взагалі б не імпортувала газ, ми б газ експортували", - заявив Юрій Вітренко.

Нагадаємо, на тлі наближення холодів у Європі зросла ціна на газ.

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