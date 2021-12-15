$1550 за тис. куб м: ціна на газ у Європі підвищилася на тлі наближення холодів

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ICE Futures.



У середу вранці ціна січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула €132,995 за МВт-год, тобто $1550 за тисячу кубометрів. У листопаді контракт "на добу наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1182 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $518.



Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел у Європі знизилося - у понеділок внесок вітрової генерації становив лише 10,1%, у вівторок - 9,9% (за середнього значення 15,6% на тижні з 6-12 грудня), за даними асоціації WindEurope.



"Оновлений прогноз погоди обіцяє на початку наступного тижня зниження температури та її нижчі значення, ніж очікувалося раніше. В середньому груднева температура повітря в Європі в грудні 2021 року становить на 1,5-2 градуси нижче, ніж роком раніше (тоді показник перебував на рівні середніх значень за останні 10 років)", - зазначає видання.

Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.

23 грудня ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів.