$1550 за тис. куб м: ціна на газ у Європі підвищилася на тлі наближення холодів
Спотова ціна газу в Європі з відкриттям торгів у середу, 15 грудня, продовжила зростання на тлі слабкого внеску альтернативних джерел енергії, збільшення цін на конкуруючих ринках і суворішого прогнозу погоди в регіоні, ніж очікувалося раніше
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ICE Futures.
У середу вранці ціна січневого ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures сягнула €132,995 за МВт-год, тобто $1550 за тисячу кубометрів. У листопаді контракт "на добу наперед" торгувався на TTF у середньому по $945, у грудні - $1182 за тисячу кубометрів. Від початку року середнє значення контракту сягнуло $518.
Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел у Європі знизилося - у понеділок внесок вітрової генерації становив лише 10,1%, у вівторок - 9,9% (за середнього значення 15,6% на тижні з 6-12 грудня), за даними асоціації WindEurope.
"Оновлений прогноз погоди обіцяє на початку наступного тижня зниження температури та її нижчі значення, ніж очікувалося раніше. В середньому груднева температура повітря в Європі в грудні 2021 року становить на 1,5-2 градуси нижче, ніж роком раніше (тоді показник перебував на рівні середніх значень за останні 10 років)", - зазначає видання.
- Нагадаємо, 28 вересня ціна газу в Європі уперше в історії перевищила $1000 за 1 тис. кубометрів.
- 23 грудня ціна газу в Європі знову зросла до понад $1000 за 1 тис. кубометрів.
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