"Нафтогаз" продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості, – глава правління
Окупанти руйнують розподільчі потужності, але обережні до транзитної газової інфраструктури, заявив гоолова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Вітренка в ефірі Bloomberg.
"На даний момент прийнято рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", – сказав він.
Він також розповів про спроби окупантів втрутитися в роботу трьох компресорних станцій на Сході України, однак, за словами Вітренка, після застереження про ризики для транзиту "російські війська почали поводитися по-іншому". В цілому глава "Нафтогазу" відзначив обережну поведінку окупантів до транзитної газової інфраструктури, хоча ті нещадно ставляться до розподільчої.
"Тож для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм комперційним інтересам і своїм комерційним відносинам", – зауважив Вітренко.
Він підтвердив, що Україна повністю контролює транзит газу, а "Газпроп" використовує законтрактовані потужності.
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