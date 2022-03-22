"Нафтогаз" продовжить транзит газу до Європи, поки це дозволятимуть технічні можливості, – глава правління

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Вітренка в ефірі Bloomberg.



"На даний момент прийнято рішення, що поки це буде технічно можливо, ми продовжимо транзит російського газу", – сказав він.



Він також розповів про спроби окупантів втрутитися в роботу трьох компресорних станцій на Сході України, однак, за словами Вітренка, після застереження про ризики для транзиту "російські війська почали поводитися по-іншому". В цілому глава "Нафтогазу" відзначив обережну поведінку окупантів до транзитної газової інфраструктури, хоча ті нещадно ставляться до розподільчої.



"Тож для нас очевидно, що вони не хочуть завдавати шкоди своїм комперційним інтересам і своїм комерційним відносинам", – зауважив Вітренко.



Він підтвердив, що Україна повністю контролює транзит газу, а "Газпроп" використовує законтрактовані потужності.

Нагадаємо, Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ.

Уряд Великої Британії почав підготовку до тимчасової націоналізації компанії Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у країні



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