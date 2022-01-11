Нафтогаз запропонував знижку для населення: зекономити 1% від вартості газу можна при оплаті до 15 числа
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" пропонує знижку на газ для побутових користувачів
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Сплачуйте за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або у чат-боті GASUA до 15 числа та отримуйте знижку 1%", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає пресслужба, знижку можна використати під час наступного платежу.
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