Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія домовились про початок роботи Комісії з питань демаркації та безпеки кордонів
У Брюсселі відбулись переговори прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, очільник Європейської ради Шарля Мішеля та президента Азербайджану Ільхама Алієва
Про це повідомила пресслужба Пашиняна.
За підсумками зустрічі досягнуті домовленості щодо ходу роботи з відкриття регіональних комунікацій та запуску роботи Комісії з питань демаркації та безпеки кордонів.
Також вони обговорили питання, пов'язані з підготовкою до переговорного процесу щодо нормалізації відносин між країнами, гуманітарними проблемами, а також урегулюванням нагірно-карабахського конфлікту.
Наступна зустріч у цьому форматі запланована на липень чи серпень.
- 7 квітня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікола Пашинян доручили МЗС почати підготовку до мирних переговорів щодо Нагірного Карабаху.
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