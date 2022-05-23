Нагірний Карабах: Азербайджан та Вірменія домовились про початок роботи Комісії з питань демаркації та безпеки кордонів

Про це повідомила пресслужба Пашиняна.

За підсумками зустрічі досягнуті домовленості щодо ходу роботи з відкриття регіональних комунікацій та запуску роботи Комісії з питань демаркації та безпеки кордонів.

Також вони обговорили питання, пов'язані з підготовкою до переговорного процесу щодо нормалізації відносин між країнами, гуманітарними проблемами, а також урегулюванням нагірно-карабахського конфлікту.

Наступна зустріч у цьому форматі запланована на липень чи серпень.

7 квітня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр Вірменії Нікола Пашинян доручили МЗС почати підготовку до мирних переговорів щодо Нагірного Карабаху.