Нагірний Карабах: Вірменія пропонує Азербайджану почати перемовини про перемир'я
У Вірменії запропонували Азербайджану почати перемовини про перемир'я у Нагірному Карабасі
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Раду безпеки ВірменіЇ.
"Єреван пропонує Баку негайно розпочати переговори про всеосяжну мирну угоду", - йдеться у повідомленні.
Раніше міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та посол Росії Сергій Копиркін обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху. Очільник МЗС заявив про важливість оцінки росіянами появи азербайджанських військових у зоні відповідальності "миротворців РФ"
- Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.
- У Міноборони Азербайджану заявили, що РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху.
- 27 березня у РФ заявили про нібито стабілізацію ситуації в Нагірному Карабасі, у Азербайджані заявили, що не відходили з зайнятих 24 березня позицій.
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