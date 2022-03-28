Нагірний Карабах: Вірменія пропонує Азербайджану почати перемовини про перемир'я

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Раду безпеки ВірменіЇ.



"Єреван пропонує Баку негайно розпочати переговори про всеосяжну мирну угоду", - йдеться у повідомленні.



Раніше міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та посол Росії Сергій Копиркін обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху. Очільник МЗС заявив про важливість оцінки росіянами появи азербайджанських військових у зоні відповідальності "миротворців РФ"

Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.

У Міноборони Азербайджану заявили, що РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху.

27 березня у РФ заявили про нібито стабілізацію ситуації в Нагірному Карабасі, у Азербайджані заявили, що не відходили з зайнятих 24 березня позицій.