Нагірний Карабах: Росія заявила, що Азербайджан відвів війська на межі до загострення, там спростували

Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на Інтерфакс та Minval.



У Росії заявили про двох поранених з обох сторін.



"Командуванням російського миротворчого контингенту у взаємодії із представниками сторін конфлікту обстановка стабілізована", - йдеться у повідомленні.



У Міноборони РФ додали, що за результатами переговорів азербайджанська сторона здійснила відведення своїх підрозділів із району населеного пункту Фаррух.



Міноборони Азербайджану спростувало цю інформацію.



"Позиції Азербайджанської армії в селі Фаррух, що входить до суверенної території нашої країни, і в прилеглих до нього гірських районах не зазнали змін. Інформація про виведення частин азербайджанської армії із цих позицій не відповідає дійсності", - йдеться у заяві.



Там також відповіли росіянам і заявили, що Азербайджан не порушував режим припинення вогню, а також не має поранених.

Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.

У Міноборони Азербайджану заявили, що РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху.