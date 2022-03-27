Нагірний Карабах: Росія заявила, що Азербайджан відвів війська на межі до загострення, там спростували
У РФ нібито заявили про стабілізацію ситуації в Нагірному Карабасі, у Азербайджані заявили, що не відходили з зайнятих 24 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV. з посиланням на Інтерфакс та Minval.
У Росії заявили про двох поранених з обох сторін.
"Командуванням російського миротворчого контингенту у взаємодії із представниками сторін конфлікту обстановка стабілізована", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони РФ додали, що за результатами переговорів азербайджанська сторона здійснила відведення своїх підрозділів із району населеного пункту Фаррух.
Міноборони Азербайджану спростувало цю інформацію.
"Позиції Азербайджанської армії в селі Фаррух, що входить до суверенної території нашої країни, і в прилеглих до нього гірських районах не зазнали змін. Інформація про виведення частин азербайджанської армії із цих позицій не відповідає дійсності", - йдеться у заяві.
Там також відповіли росіянам і заявили, що Азербайджан не порушував режим припинення вогню, а також не має поранених.
- Раніше Міноборони РФ повідомило, що Збройні сили Азербайджану зайшли до зони відповідальності російського "миротворчого контингенту" в Карабаху.
- У Міноборони Азербайджану заявили, що РФ має забезпечити виведення всіх сил Вірменії з Нагірного Карабаху.
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