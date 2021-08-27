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Наглядова рада призначила нового заступника голови ПриватБанку: за що він відповідатиме

27 серпня, 2021 п'ятниця
17:37
Економіка ПриватБанк

Наглядова рада ПриватБанку призначила Ігоря Лебединця на новостворену посаду заступника голови правління банку з питань реорганізації та проблемних активів

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Згідно з повідомленням, наглядова рада ПриватБанку затвердила нову структуру та склад правління банку. Зокрема, за підсумками конкурсного відбору на новостворену посаду заступника голови правління з питань реорганізації та проблемних активів призначено Ігоря Лебединця.

Зазначається, що на новій посаді Лебединець буде координувати реалізацію розподілу ПриватБанку на "хороший" та "поганий" банк.

За інформацією пресслужби, раніше Лебединець обіймав посаду члена правління з питань мережі та проблемної заборгованості, на якій координував трансформацію мережі банку та впроваджував ефективну структуру і сучасні стандарти управління.

Крім того, наглядова рада призначила Галину Пахачук радником голови правління банку з питань стратегії щодо токсичного портфеля. До цього Пахачук майже п'ять років обіймала посаду заступника голови правління з питань управління проблемними активами.

У пресслужбі зазначили, що нова структура правління ПриватБанку набирає чинності з 1 вересня 2021 року.

  • Нагадаємо, 13 серпня Кабмін затвердив нову стратегію розвитку ПриватБанку, яка передбачає поділ банку на "хороший" і "поганий" із подальшою приватизацією "хорошого банку".

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Приватбанк
призначення
кадрові зміни
наглядова рада
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