Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила Мецгера і тимчасово призначила Єрмакова головою правління

Про це повідомила пресслужба Укрексімбанку.



Згідно з повідомленням, наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні відсторонила голову правління Мецгера від здійснення повноважень на час проведення розслідування.



Зазначається, що тимчасово виконуючим обов'язки голови правління банку призначено Сергія Єрмакова.



У пресслужбі додали, що результатом внутрішнього розслідування буде остаточне рішення наглядової ради щодо повноважень Мецгера.



Зазначимо, Сергій Єрмаков до цього призначення був членом правління Укрексімбанку.

З квітня 2006 року по жовтень 2016 року Єрмаков обіймав посади від начальника відділу до директора Департаменту планування та фінансового аналізу, заступника фінансового директора, віце-президента, директора з стратегії, віце-президента Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк".



З 2016 по 2017 рік він працював фінансовим директором, членом правління Укрсоцбанку, з жовтня 2017 по грудень 2017 - радником голови Ради директорів у Групі ТАС, а з 2017 по 2019 рік - заступником голови Таскомбанку