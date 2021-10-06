Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила Мецгера і тимчасово призначила Єрмакова головою правління
Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила голову Мецгера на час проведення розслідування у зв'язку із нападом на журналістів "Радіо Свободи" і тимчасово призначила Сергія Єрмакова головою правління
Про це повідомила пресслужба Укрексімбанку.
Згідно з повідомленням, наглядова рада Укрексімбанку на екстреному позачерговому засіданні відсторонила голову правління Мецгера від здійснення повноважень на час проведення розслідування.
Зазначається, що тимчасово виконуючим обов'язки голови правління банку призначено Сергія Єрмакова.
У пресслужбі додали, що результатом внутрішнього розслідування буде остаточне рішення наглядової ради щодо повноважень Мецгера.
Зазначимо, Сергій Єрмаков до цього призначення був членом правління Укрексімбанку.
З квітня 2006 року по жовтень 2016 року Єрмаков обіймав посади від начальника відділу до директора Департаменту планування та фінансового аналізу, заступника фінансового директора, віце-президента, директора з стратегії, віце-президента Публічного акціонерного товариства "Альфа-Банк".
З 2016 по 2017 рік він працював фінансовим директором, членом правління Укрсоцбанку, з жовтня 2017 по грудень 2017 - радником голови Ради директорів у Групі ТАС, а з 2017 по 2019 рік - заступником голови Таскомбанку
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