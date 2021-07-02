"Нагода відзначити наші тісні зв'язки": США привітали перейменування Новгородського у Донецькій області на Нью-Йорк

Про це йдеться на Facebook-сторінці дипустанови.



"Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв'язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!" - заявили у посольстві США.



Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила проєкт постанови №5081 про перейменування селища міського типу Новгородське на Нью-Йорк.



Селище міського типу розташоване за 42 км від райцентру - міста Бахмут. У смт проживає близько 12 тис. осіб. До 1951 року воно називалося Нью-Йорком - у 1892 році на цьому місці було засновано німецьку колонію з такою назвою. Раніше у цій місцевості існував зимівник Кальміуської паланки Війська Запорозького Низового.



Український інститут національної пам'яті зазначає, що перейменування смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське у 1951 році "було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії".



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