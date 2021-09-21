Наголосив на діалозі щодо енергобезпеки: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Володимир Зеленський провели перемовини
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Під час зустрічі подякував за участь ЄС у саміті Кримської платформи на найвищому рівні й виділення траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна - ЄС 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки", - йдеться у повідомленні.
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