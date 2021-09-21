Наголосив на діалозі щодо енергобезпеки: Зеленський і фон дер Ляєн обговорили підготовку до саміту Україна-ЄС

Про це Зеленський повідомив у Twitter.



"Під час зустрічі подякував за участь ЄС у саміті Кримської платформи на найвищому рівні й виділення траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна - ЄС 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки", - йдеться у повідомленні.



Під час зустрічі подякував @vonderleyen за участь #ЄС у саміті #КримськоїПлатформи на найвищому рівні й виділення ???????? траншу макрофінансової допомоги. Обговорили підготовку до саміту Україна–ЄС 12 жовтня. Наголосив на важливості стратегічного діалогу щодо енергетичної безпеки ????????. pic.twitter.com/bTaOfq93Vg — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 21, 2021