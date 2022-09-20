"Наївний шантаж погрозами": Єрмак прокоментував "референдуми" на окупованих територіях
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення окупаційної влади на окупованих територіях провести "референдуми"
Про це він написав у телеграмі.
За словами Єрмака, такі заяви є лише наївним шантажем із погрозами та страшилками на фоні страху розгрому.
"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. " - зазначив він.
Також Єрмак зазначив, що російську загрозу можна вирішити лише силою.
"Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - написав керівник Офісу Президента.
- Раніше окупаційна влада Херсонщини ухвалила рішення про проведення псевдореферендуму про входження Херсонщини у склад РФ. Пізніше так само висловилися терористичні організації "ЛНР" і "ДНР".
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