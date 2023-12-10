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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Наївно сподіватись, що після смерті Путіна ситуація зміниться, - політолог Федорчук
Ексклюзив

Наївно сподіватись, що після смерті Путіна ситуація зміниться, - політолог Федорчук

10 грудня, 2023 неділя
16:15
Війна з Росією Володимир Путін

Керівник напряму Постросія Аналітичного центру Українська Стратегічна Ініціатива Станіслав Федорчук вважає, що єдиним способом кардинальної зміни агресивної риторики РФ є повне знищення путінського режиму

Таку думку він висловив у етері телеканалу "Еспресо"

"Дуже наївно сподіватись, що після смерті Путіна все буде добре. Оскільки яку б форму передачі влади він не обрав, кардинально ситуацію для нас це не змінить. Буде це передача влади у вигляді спадкоємності, як це було з Єльциним, чи фальшиві вибори. Для України чи не єдиним вікном можливостей залишається варіант, коли групи, які зосереджені навколо Путіна, почнуть боротися за владу після його смерті. Це дасть нам певні шанси, але знову ж таки - короткотривалі", - пояснив Федорчук.

Політолог зауважив, що лише повне знищення режиму в Росії може змінити політичний вектор РФ

"Тому єдиним способом убезпечитись від агресії та впливу РФ залишається створення хорошої похоронної команди для диктатора Путіна. Саме така команда зможе нарешті відспівати Російську імперію та побудувати безпечний простір на території Росії. Також зможе налагодити нормальний економічний вектор країни з нормальними відносинами щодо сусідніх держав", - наголосив він.

  • 8 грудня, російський диктатор Володимир Путін оголосив про намір балотуватись у президенти РФ у 2024 році. Вибори президента вперше будуть багатоденними.
Росія
Володимир Путін
російська армія
вибори в Росії
окуповані території
окупанти
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