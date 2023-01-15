Наказ про удар по багатоповерхівці у Дніпрі віддав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин, - InformNapalm

Про це повідомили в telegram-каналі InformNapalm.

Повідомляється, що видання встановило особу командира цього авіаполку ще у 2022 році після трагічних подій 27 червня, коли за наказом Тимошина було завдано ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

"Особа встановлена, він буде або притягнений до суду, або ліквідований", - йдеться у дописі.

14 січня російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 21 загиблий, 73 поранених, 40 людей у розшуку.

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