Наказ про удар по багатоповерхівці у Дніпрі віддав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин, - InformNapalm
Наказ про удар по багатоповерхівці у суботу, 14 січня, у м.Дніпро віддав російський воєнний злочинець, командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тимошин
Про це повідомили в telegram-каналі InformNapalm.
Повідомляється, що видання встановило особу командира цього авіаполку ще у 2022 році після трагічних подій 27 червня, коли за наказом Тимошина було завдано ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.
"Особа встановлена, він буде або притягнений до суду, або ліквідований", - йдеться у дописі.
- 14 січня російською ракетою знищено цілий під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі: щонайменше 21 загиблий, 73 поранених, 40 людей у розшуку.
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