Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

У березні 2022 року генерал-лейтенант командувач 58-ї армії південного військового округу збройних сил РФ, яка нападала на Україну з Півдня, наказав обстрілювати населені пункти Запорізької області. Унаслідок цього загинули й отримали поранення мирні мешканці, були зруйновані будинки, цивільна та критична інфраструктура.

Офіс генпрокурора повідомив Михайлові Зуську про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

Довідка: Михайло Зусько народився на Волині. Він воював у Першій чеченській війні. Восени й улітку 2014 року генерал командував 1-м армійським корпусом російських окупантів на Донбасі й користувався там псевдо "Орлов Михайло Степанович". За участь у війні на Сході України генерала підвищили. У 2020 році Михайло Зусько очолив 58-му загальновійськову армію Південного військового округу РФ. Зараз він командує її наступом на Миколаївському напрямку.

25 травня генерал-майору поліції РФ заочно повідомили про підозру в утриманні й розграбуванні ЧАЕС.

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