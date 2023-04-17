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Війна з Росією: хроніка
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Найманці ПВК Вагнера зізналися в розстрілі понад 20 українських дітей і підлітків. У Зеленского пообіцяли знайти кожного

17 квітня, 2023 понедiлок
16:34
Війна з Росією ПВК Вагнера

Двоє ув'язнених росіян, які вступили до лав ПВК Вагнера і відправилися на війну проти України, зізналися у вбивстві понад 20 українських дітей і підлітків у Бахмуті і Соледарі

Про це вони розповіли російському проєкту Gulagu.net.

Азамат Улдаров і Олексій Савичев є колишніми в'язнями російських тюрем і екскомандирами підрозділів ПВК Вагнера. Їх обох помилував президент РФ Володимир Путін, наразі вони перебувають на території країни-агресора.

Упродовж тижня чоловіки давали свідчення під час відео- та аудіоопитувань для Gulagu.net. Вони розповіли, що накази віддавали і командири підрозділів ПВК Вагнера, і її засновник Євген Пригожин.

Вагнерівці поділилися із засновником проєкту Володимиром Осєчкіним подробицями розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підривання ями з понад 50 пораненими полоненими й тими, хто відмовився виконувати злочинні накази про вбивство українців і полишив війну.

Також вагнерівці розповіли Осєчкіну про зачищення житлових будинків. Під час цього вони вбивали всіх, зокрема й дітей.

За словами Савичева, що після обміну військовополоненими у лютому 2023 року російські офіцери віддали наказ розстрілювати всіх тих, хто був старше 15 років. 

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 і старше - усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб 10 - 15-річні та 17-річні підлітки", - розповів він.

Найманець на питання про те, скількох мирних мешканців він убив, зазначив, що15-річних українців "важко назвати мирними жителями". Також він додав, що в ПВК Вагнера невиконання наказів, зокрема й убивство цивільних, карається розстрілом.

Крім того, Савичев брав участь у масовому вбивстві поранених українських бійців і членів ПВК Вагнера у Бахмуті в січні 2023 року. Він зазначив, що там було близько 60 людей. Для вбивства він використав 30 гранат, після чого тіла спалили.

"Вони дихали, криків не було. Мені був наказ прийти, підірвати й підпалити. Я ж не дивитимуся, скільки там людей дихало, скільки було живих. Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що то вже не наші", - сказав бойовик.

Найманець Улдаров розповів, що його підрозділу дали команду "знищити всіх" під час штурму Соледара та Бахмута. За його словами, він зачистив підвал 9-поверхової будівлі, у якому було 300-400 цивільних, 40 з яких були дітьми.

"Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Те, що ми ... Нам давали команду зачистити і знищити всіх... Ми йшли і вбивали всіх - жінок, чоловіків, пенсіонерів і дітей, зокрема маленьких, п'ятирічних", - сказав найманець і додав, що "не мав вибору".

Крім того, Улдаров зізнався, що вистрілив у голову 5-річній дівчинці, коли вони заходили до Соледара і Бахмута.

"Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний", - розповів вагнерівець.

Також один із найманців поділився тим, що одного разу вагнерівці напилися і взяли в полон 15 кадирівців, оскільки ті не хотіли воювати.

На розповіді "вагнерівців" відреагував керівник ОП Андрій Єрмак.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", - написав Єрмак.

Він вчергове нагадав, що Росія - нація нелюдів та вбивць.

"Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих - поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", - додав Єрмак

  • Станом на 17 квітня унаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 470 дітей, понад 948 поранені.
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