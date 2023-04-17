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Головна Кримінал В Україні кількість дітей, які загинули від рук російських військових, зросла до 470

В Україні кількість дітей, які загинули від рук російських військових, зросла до 470

17 квітня, 2023 понедiлок
09:19
Кримінал Загиблі діти

Унаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 470 дітей, понад 948 поранені

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 17 квітня 2023 року більше ніж 1418 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише відомство.

Ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Учора, 16 квітня, унаслідок обстрілу армією РФ Баштанського району Миколаївської області загинув 17-річний хлопець.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 451, Харківщині - 275, Київщині - 127, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.

  • Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня російські терористи завдали авіаударів по Чернігівській та Сумській областях.
  • У ніч проти 16 квітня росіяни здійснили масовану атаку на Запорізьку область. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій не проводили службу, руйнувань зазнали й будівлі поруч. А на Миколаївщині від атак загинули два підлітки.
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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