Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 17 квітня 2023 року більше ніж 1418 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - пише відомство.

Ці дані не остаточні, адже триває робота з встановлення інформації в місцях бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Учора, 16 квітня, унаслідок обстрілу армією РФ Баштанського району Миколаївської області загинув 17-річний хлопець.

Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 451, Харківщині - 275, Київщині - 127, Херсонщині - 94, а також у Запорізькій області - 89, Миколаївській - 86, Чернігівській - 68, Луганській - 66 та Дніпропетровській - 66.