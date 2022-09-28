"Нах*й цього президента треба знімати. Ця війна нікому не потрібна": перехоплена розмова окупанта з матір'ю
Російські окупати починають активніше розуміють непотрібність цієї війни та говорять про те, що треба знімати президента
Про це в розмові з матір'ю заявив один з окупантів, свідчить перехоплення, викладене ГУР Міноборони.
Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована тим, що в той же день, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки.
"В них все було заготовлене заздалегідь", - бентежиться жінка.
Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди - навіть на вокзалах.
Сам же син хоче написати рапорт на звільнення, але мобілізація змінила всі плани, оскільки тепер, впевнений він, його не відпустять.
"Нах*й треба знімати цього президента з влади. Ця війна нах*й нікому не потрібна. Мені ні холодно ні жарко від цієї України", - говорить окупант.
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