Про це в розмові з матір'ю заявив один з окупантів, свідчить перехоплення, викладене ГУР Міноборони.

Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована тим, що в той же день, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки.

"В них все було заготовлене заздалегідь", - бентежиться жінка.

Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди - навіть на вокзалах.

Сам же син хоче написати рапорт на звільнення, але мобілізація змінила всі плани, оскільки тепер, впевнений він, його не відпустять.

"Нах*й треба знімати цього президента з влади. Ця війна нах*й нікому не потрібна. Мені ні холодно ні жарко від цієї України", - говорить окупант.

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