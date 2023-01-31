Накопичення зброї з обох сторін може зупинити фронт на деякий час, - полковник СБУ Костенко
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зауважив, що Росія залишається ресурсною країною
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Росія також може брати танки й боєприпаси у Північній Кореї. Зараз РФ входить в економічну співпрацю з Іраном, також є Білорусь. Може настати момент, коли зосередження зброї з обох сторін може призвести до такої собі Першої світової війни, коли накопичення зброї не буде дозволяти тій чи іншій стороні проводити наступальні операції", - зазначив Костенко.
За словами полковника СБУ, накопичення зброї з обох сторін може зупинити фронт на довгий час.
"Фронт може зупинитися, поки ми не зможемо вибити російський ресурс і потім зробити наступ. Не сумніваюся у нашій перемозі. Але якщо так станеться, то шляхом накопичення Росією великої кількості техніки, війна може затягнутися на довше, ніж ми цього очікуємо", - підсумував Костенко.
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