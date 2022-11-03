Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Накопичувальна пенсійна система зараз не на часі. Є гарна новина, що податок у розмірі 1% не буде додатковим, він буде сплачуватися з єдиного соціального внеску, який роботодавець платить за робітника до пенсійного фонду. І цей відсоток вирахують з роботодавця. Тобто частину з цього внеску замість пенсійного фонду України буде спрямовано на накопичувальну систему. Пенсіонери, які зараз отримують пенсії одержать менше коштів, ніж могли б мати. Або держава має перекривати цей дефіцит пенсійного фонду", - пояснила Репко.

Експерт з економіки також додала, що вкладати кошти під час війни небезпечно.

"Навіть дохідність ОВДП (облігації внутрішніх державних позик, - ред.), який вважався до війни безпечним і єдиним доступним для інвестицій інструментом, зараз не перекриває інфляцію. На наступний рік інфляція прогнозується на рівні 28 %, річні ОВДП приносять 14%. Тобто за замовчуванням людина одразу отримує знецінення своїх коштів", - зауважила Репко.

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