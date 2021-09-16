Налаштований зіграти 90 хвилин та додатковий час: Пеле зробив першу заяву після операції
Легендарний бразильський футболіст Пеле заявив, що почувається добре після операції з видалення пухлини
Про це Пеле повідомив у Instagram.
За словами 80-річного бразильця, він вже залишив відділення інтенсивної терапії, у якому лежав після хірургічного втручання.
"Я залишив відділення інтенсивної терапії і перебуваю в своїй кімнаті. Я щодня ставатиму щасливішими, з настроєм зіграти 90 хвилин і додатковий час. Ми скоро будемо разом", - написав Пеле.
ФІФА визнала Пеле найкращим гравцем XX століття. З 1956 по 1974 рік він виступав за бразильський "Сантос", після чого провів два сезони в США, в клубі "Нью-Йорк Космос". У складі збірної Бразилії Пеле тричі став чемпіоном світу. За всю кар'єру Пеле забив 1289 голів у 1363 матчах.
- Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що Пеле переніс операцію з видалення пухлини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.8
-
EUR
Купівля 31.29Продаж 31.66
- Актуальне
- Важливе