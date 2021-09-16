Налаштований зіграти 90 хвилин та додатковий час: Пеле зробив першу заяву після операції

Про це Пеле повідомив у Instagram.

За словами 80-річного бразильця, він вже залишив відділення інтенсивної терапії, у якому лежав після хірургічного втручання.

"Я залишив відділення інтенсивної терапії і перебуваю в своїй кімнаті. Я щодня ставатиму щасливішими, з настроєм зіграти 90 хвилин і додатковий час. Ми скоро будемо разом", - написав Пеле.

ФІФА визнала Пеле найкращим гравцем XX століття. З 1956 по 1974 рік він виступав за бразильський "Сантос", після чого провів два сезони в США, в клубі "Нью-Йорк Космос". У складі збірної Бразилії Пеле тричі став чемпіоном світу. За всю кар'єру Пеле забив 1289 голів у 1363 матчах.

