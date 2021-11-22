"Належить Україні, контролюється Росією": в Болгарії пояснили заяву президента щодо "російського" Криму
Пресслужба президента Болгарії Румена Радева пояснила його заяву щодо окупованого Росією українського півострова Крим, який Радев назвав "російським"
Про це повідомляє РБК-Україна.
"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас, як наголосив під час передвиборних дебатів президент Румен Радев, "у даний час" Крим перебуває під контролем Росії і більше ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - заявили у пресслужбі президента Болгарії.
Радев раніше називав анексію Криму порушенням міжнародного права. Крім того це офіційна позиція болгарської влади у міжнародних організаціях.
Представники Радева наголосили, що, висловлюючи свою позицію, президент "хвилювався за безпеку Болгарії та союзників", оскільки ситуація з окупацією півострову веде до напруженості в Чорноморському регіоні.
- Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".
- 20 листопада Румен Радев назвав анексію Криму порушенням міжнародного права, але заявив, що зараз півострів "належить Росії".
- За даними екзитполів, чинний президент Болгарії Румен Радев переміг у другому турі виборів голови держави.
- Посольство США в Софії висловило занепокоєння щодо слів президента Болгарії Румена Радева про "російський" Крим.
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