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"Належить Україні, контролюється Росією": в Болгарії пояснили заяву президента щодо "російського" Криму

22 листопада, 2021 понедiлок
21:31
війна з Росією Румен Радев

Пресслужба президента Болгарії Румена Радева пояснила його заяву щодо окупованого Росією українського півострова Крим, який Радев назвав "російським"

Про це повідомляє РБК-Україна.

"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас, як наголосив під час передвиборних дебатів президент Румен Радев, "у даний час" Крим перебуває під контролем Росії і більше ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - заявили у пресслужбі президента Болгарії.

Радев раніше називав анексію Криму порушенням міжнародного права. Крім того це офіційна позиція болгарської влади у міжнародних організаціях.

Представники Радева наголосили, що, висловлюючи свою позицію, президент "хвилювався за безпеку Болгарії та союзників", оскільки ситуація з окупацією півострову веде до напруженості в Чорноморському регіоні.

  • Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними". 
  • 20 листопада Румен Радев назвав анексію Криму порушенням міжнародного права, але заявив, що зараз півострів "належить Росії".
  • За даними екзитполів, чинний президент Болгарії Румен Радев переміг у другому турі виборів голови держави.
  • Посольство США в Софії висловило занепокоєння щодо слів президента Болгарії Румена Радева про "російський" Крим.
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