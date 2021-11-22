"Належить Україні, контролюється Росією": в Болгарії пояснили заяву президента щодо "російського" Криму

Про це повідомляє РБК-Україна.



"З юридичної точки зору Крим належить Україні, і наша країна неодноразово заявляла про підтримку її суверенітету і територіальної цілісності. Водночас, як наголосив під час передвиборних дебатів президент Румен Радев, "у даний час" Крим перебуває під контролем Росії і більше ніж ясно, що ця проблема не може бути вирішена силою", - заявили у пресслужбі президента Болгарії.



Радев раніше називав анексію Криму порушенням міжнародного права. Крім того це офіційна позиція болгарської влади у міжнародних організаціях.



Представники Радева наголосили, що, висловлюючи свою позицію, президент "хвилювався за безпеку Болгарії та союзників", оскільки ситуація з окупацією півострову веде до напруженості в Чорноморському регіоні.

Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час передвиборчих дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".

20 листопада Румен Радев назвав анексію Криму порушенням міжнародного права, але заявив, що зараз півострів "належить Росії".

За даними екзитполів, чинний президент Болгарії Румен Радев переміг у другому турі виборів голови держави.

Посольство США в Софії висловило занепокоєння щодо слів президента Болгарії Румена Радева про "російський" Крим.