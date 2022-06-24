Нам не по дорозі з російським Zомбілендом, - Подоляк про кандидатство України в ЄС

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Кінець проекту "русского миру" в Україні та ери російського лобі у Європі. Україна – офіційний кандидат до ЄС, а Європа – єдина, як ніколи раніше. Попереду – непростий шлях, але головне доведено: ми – частина цивілізованого світу, нам не по дорозі з російським Zомбілендом", - написав Подоляк.

23 червня Україна отримала статус держави-кандидата на вступ до ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.

Боррель заявив, що Євросоюз негайно запустить підготовку до інтеграції України до європейських структур та кінцевого членства в ЄС.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сказав, статус кандидата на вступ до ЄС надали авансом і Україні необхідно провести реформи у різних сферах.

Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство.

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