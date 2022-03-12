Нам не треба нічого пояснювати росіянам, нам треба жити своїм прекрасним життям, – військовий психолог

"Проте росіяни не витерплять тільки одного: нашого щасливого життя", – сказав він в етері Espreso.TV.

Психолог додав: "Нам не треба щось показувати чи доказувати росіянам, нам треба просто бути в безпеці, розвиватись, бути щасливими й хіба що подавати приклад. Бо росіяни, які ненавидять Львів, це ті росіяни, які ніколи там не були".



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Також він зауважив, що потрібно робити в часі війни, аби стабілізувати психологічне здоров’я: "Не стримуйте емоції. Хочете поплакати – плачте. Хочете порадіти – радійте, саме це багато людей собі забороняє. Якщо вам страшно – це теж нормально, говоріть про це. Інша річ: навіть в найгірші часи, в час війни у вас має бути місце для любові, для піклування про себе. Дбайте також про інших, бо багато хто не може сам попросити допомоги. Також сфокусуйте: де ви є і що з вами відбувається. Бо є люди, які насправді є в безпеці, проте читають та дивляться новини, тому ментально є там, де страшно. Виходьте з цього стану".