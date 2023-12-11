"Нам ніколи б не вдалося досягти такого успіху як ЗСУ", - екскомандувач армією США Бен Ходжес

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я впевнений, що генерал Залужний та українське військове командування зробили все що могли для того, аби досягти таких результатів на фронті. Нам ніколи б не вдалося досягти такого успіху, діючи в таких умовах, з обмеженими військовими ресурсами", - зазначив він.

За його словами, в контрнаступу ЗСУ є значний успіх, незважаючи на проблеми з поставкою військового обладнання.

"Важко діяти, коли очікуються поставки чергового обладнання та всі чекають на те, що необхідно швидко діяти. Можна запитати командира Чорноморського флоту, що він думає про контрнаступ і він відповість, що все проходить прекрасно. Адже ми бачили, що відбулося з російським Чорноморським флотом. Вони тікали, тому що їх витісняли у водах Чорного моря. Ось в чому є успіх контрнаступу", - резюмував Ходжес.