"Нам потрібен британський та європейський ленд-ліз": Порошенко в ефірі BBC

"Два місяці тому я закликав західних лідерів до пʼяти кроків на шляху підтримки України. Перша позиція була про ленд-ліз. Я дуже вдячний за рішення Сполучених Штатів конгресу, і ми розраховуємо також від британського парламенту на подібне рішення. Адже ви точно знаєте, що таке ленд-ліз", – говорить Порошенко.

"Позиція друга – план Маршалла. Це – про донорську конференцію для підтримки України. Зараз у нас є перспектива щодо 40 млрд дол., що буквально вчора було оголошено з боку США. З боку Великої Британії – 1,3 млрд. Однак нам знадобиться більше, адже ми потребуємо всього – від продовольства до боєприпасів", – говорить Порошенко.

"Позиція три – нам потрібна зброя. Зараз нам потрібно все, і передусім наступальна зброя. Що таке наступальна зброя? Це те, що може змінити правила у цій війні. Можете собі уявити, що майбутнє світу залежить сьогодні від 1000 бронемашин, від 500 танків, від 400 винищувачів та 300 систем протиповітряної оборони", – зазначає Порошенко.

"Четверта позиція – санкції та ембарго. І знов на цьому шляху Велика Британія та Сполучені Штати лідирують. Однак нам потрібен шостий пакет санкцій, який має бути запроваджений Європейським Союзом. Окремі європейські країни демонструють небажання до цього кроку, це є символом і свідченням політичної корупції Путіна. Єдність має бути збережена", – закликав Порошенко.

"І позиція пʼята – План дій щодо членства в НАТО та статус офіційного кандидата на членство в Європейському Союзі", – резюмує Петро Порошенко.