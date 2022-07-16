"Нам потрібен емоційний суверенітет": Зеленський щодо фейку про "масований російський удар"

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру... Скільки нервів псується щодня тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців", - наголосив президент.

За його словами, інформаційні вкиди доповнюють ракетний і артилерійський терор проти нашої держави.

"Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, хоч би від кого вони йшли. І бачити, кому й навіщо вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні, чи полегшують вони для нас із вами шлях до перемоги", - додав Зеленський.

Сьогодні, 16 липня, міський голова Івано-Франківськ Руслан Марцінків повідомив про “масований ракетний обстріл по всій Україні”. Згодом, відповідний допис з його сторінки у соцмережі зник.

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