Про це він заявив виданню Le Figaro.

"У довготривалій перспективі санкції справляють негативний вплив на російську економіку, позбавляють її шансів на модернізацію, занурюють у тривалу рецесію. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого якщо не знесе Путіна, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни", – наголосив він.

Зокрема Порошенко зазначив, що перше, що має зробити G7 у березні – це понизити стелю цін на російську нафту.

"Доречніше було би вживати слово "плінтус". Поки що гранична ціна на російську нафту виявилася надто позитивною – навіть вищою за ринкову", – констатує Порошенко.

Він також вважає, що слід суворо контролювати заборону на перевантаження російської нафти чи виготовлення нафтових коктейлів з її інгредієнтами, покарання за приховування країни походження тощо.

Третє – через інструменти міжнародного права блокувати вхід до Суецького каналу російських підсанкційних експортних товарів.

Окрім цього, за його словами, тоді росіяни витрачатимуть на транспортування нафти до Південної Азії в кілька разів більше часу, ніж навпростець через Суец. Цей механізм має передбачати компенсацію збитків Єгипту, яких той зазнав би через скорочення доходів від припинення транзиту в інтересах Росії, зазначає Порошенко.

Також слід суворо дотримуватися обмежень на російську торгівлю скрапленим газом.

"Ми вдячні постачальникам обладнання і технологій французькій Total, німецькій Linde and Siemens, японській Mitsui за те, що припинили співпрацю з проєктом Arctic LNG2, а також південнокорейській Daewoo Heavy, яка відмовилися від спокусливого замовлення на 15 танкерів крижаного класу", – пише Порошенко.

Він закликав також закрити нафтогін "Дружба". "Це ж абсурд, коли росіяни знищують нашу інфраструктуру, а ми змушені прокачувати приблизно 12 мільйонів тонн російської нафти! За згодою із партнерами, не маю жодних сумнівів, Україна зупинить і "Дружбу", і нашу частину ГТС. Єдина причина, чому ми й досі качаємо нафту та газ – рахуємося з думкою тих наших партнерів, які й досі споживають російські енергоносії", – зазначає Порошенко.

Необхідно позбавити Росію майже десяти мільярдів доларів за послуги зі збагачення урану і будівництва АЕС. "Росатом" як співучасник злочинів російської воєнщини на Чорнобильській та Запорізькій АЕС заслуговує на найсуворіші санкції", – вважає він.

На його думку, також треба зробити абсолютно неліквідними золото-валютні запаси Росії.

"Замало заборонити купувати золото у Росії. Має бути заблокована будь-яка можливість використовувати його як заставу чи у вигляді інших інструментів. Російське золото – це криваве золото, російські діаманти – це криваві алмази, особливо якщо врахувати брудний бізнес групи "Вагнер" в африканських країнах", – наголошує Порошенко.

"За прогнозами, реальні обмеження в нафтогазовому секторі, якщо вони повною мірою запрацюють в 2023 році, обвалять російський експорт з 530 до 300 мільярдів доларів, а пропоновані нами кроки позбавлять Росію ще 30 мільярдів доларів експортного доходу", – пише Петро Порошенко.

Він також наголошує: поки світ очікує на кумулятивний ефект попередніх санкцій, в Україні працює російський молох смерті, який знищує українців.

"Санкції це не мета, а лише засіб, а ціль – перемога у війні і справедливий мир", – зазначив він.

27 січня повідомлялося, що Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготував черговий великий вантаж для ЗСУ.

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