Знову вирушаємо на Схід: Порошенко везе великий вантаж у бригади ЗСУ

За словами п’ятого президента, за кілька годин ці "скарби" відправляються на східний фронт.

"Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи", – показує Порошенко.

"Це – спеціальний КУНГ для 15-ої бригади артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту. З нього запускаються оперативно – тактичні безпілотники Poseidon", – зазначає п’ятий президент.

Він також показав обладнання, яке буде встановлене у штабі однієї з бригад.

"Скарби так скарби. Це дуже велика панель, система спостереження – така сама, яку встановлював Гліб Бабіч у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді. Зараз, Глібе, ми продовжуємо твою справу", – говорить Порошенко.

Також військовим везуть хімічні грілки, які зараз вкрай потрібні на передовій.

"На фронті зимно, і ми були одними з перших, хто привіз хімічні підігрівачі для рук і для ніг. Це йде зараз в бригади для того, щоб нашим хлопцям було тепліше", – пояснює Порошенко.

У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб.

"Генератори закуплені нами з "Рошеном" заздалегідь, по конкурентній ціні, сьогодні також йдуть у бригади. І "старлінки", які користуються шаленим попитом", – зазначає Порошенко.

Спецпризначенцям на Схід везуть прально-сушильні машини. Також для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини: "в них перевзуваються буси, пікапи, які волонтери завезли в Збройні Сили. Зараз, коли складні погодні умови, ці шини забезпечують рух ваших машин і є зараз одним із найбільших дефіцитів", – пояснює Порошенко.

І 25-ка тут також має свою частину скарбів.

"25-ка, яка б’ється в Луганській області, – це район Кремінної. Весь цей скарб через півтори години вирушає на Схід. Весь цей скарб, який ми з вами зібрали, працює на захист української держави, працює на наш контрнаступ", – зазначає Порошенко. Він подякував волонтерам, які вже майже рік не втомлюються підтримувати ЗСУ.

"За одну поїздку тут і 43-я артилерійська, і 77-а десантна, і 25-та десантна, і 15-а артилерійської розвідки, і 3-й полк спецназу. І це все – лише один день нашої з вами роботи. За цю роботу кожному з вас я дуже дякую. Але найбільша подяка – Збройним Силам України", – наголошує Порошенко.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія "Рошен" спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО "Справа громад" і ГО "Res_Publika. Брати по Зброї", сягнула 2 млрд 100 млн грн.

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