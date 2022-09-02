"Нам потрібна зміна філософії постачань озброєнь": Шмигаль закликав Німеччину та США надати Україні бойові танки
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників
Про це повідомляє DW.
"Нам потрібна зміна філософії постачань озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", – сказав Шмигаль.
Відомо, що Шмигаля очікують у Берліні 3 вересня. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.
"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – заявив він.
Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.
"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль.
За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.
"Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якомога швидше", – заявив він.
Прямі постачання сучасних бойових танків і БМП для Шольца досі залишаються табу. Жодна інша країна НАТО досі не передала Україні такі системи озброєння.
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