"Нам потрібна зміна філософії постачань озброєнь": Шмигаль закликав Німеччину та США надати Україні бойові танки

Про це повідомляє DW.

"Нам потрібна зміна філософії постачань озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", – сказав Шмигаль.

Відомо, що Шмигаля очікують у Берліні 3 вересня. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – заявив він.

Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.

"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю", – сказав Шмигаль.

За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.

"Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якомога швидше", – заявив він.

Прямі постачання сучасних бойових танків і БМП для Шольца досі залишаються табу. Жодна інша країна НАТО досі не передала Україні такі системи озброєння.

30 липня стало відомо, що в Україні виникли проблеми з німецькими артилерійськими системами Panzerhaubitzen 2000, які потребують ремонту після інтенсивних боїв.

30 серпня міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що зі складів бундесверу невдовзі припинять постачати зброю для України.