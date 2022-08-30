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Ми досягаємо меж. У МЗС Німеччини кажуть, що вичерпали склади зброї для постачання в Україну

30 серпня, 2022 вiвторок
22:40
Світ Крістін Ламбрехт

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що зі складів бундесверу невдовзі припинять постачати зброю для України

Про це повідомляє Die Welt.

За її словами, бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО і вона як міністр оборони Німеччини забезпечить це.

У зв'язку з цим, Крістін Ламбрехт не бачить можливості надалі постачати зброю зі складів бундесверу в Україну для захисту від Росії. "Я мушу визнати, що як міністр оборони (...) ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від бундесверу", — сказала вона у вівторок, 30 серпня, на засіданні кабінету міністрів у Мезебергу поблизу Берліна. 

  • 30 серпня канцлер Олаф Шольц заявив, що Чехія отримає від Німеччини 15 танків Leopard 2A4 замість кількох десятків танків радянської конструкції, які чехи віддали Україні.
  • Відзначимо, що Шольц у Празі в промові про майбутнє Європи заявив, що центр ваги ЄС зміщується на Схід Європи.
  • Також канцлер ФРН закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією.
  • Ще раніше Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині й пообіцяв подальшу військову підтримку.

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