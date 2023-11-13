Нагадаю, що попередник Сметаніна Гусєв рік тому обіцяв наш "аналоговнет" до Нового року. Дякувати Богу, що хоча б до цього Нового року. Дочекалися.

Щоправда, поки не чути нічого про бойові результати наших шахедів. Можливо тому, що це штучний продукт, і виробництво тільки розгортається. А, можливо, тому, що це складний і дорогий безпілотник, як його й схарактеризувати Сметанін.

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Висловлю свою скромну думку, що в нашій ситуації, під час війни, коли так гостро потрібні свої, українські далекобійні системи, нам потрібен навпаки — простий і дешевий апарат, який можна робити сотнями на місяць. Щоб бомбити ворожі аеродроми, палити заводи з виробництва ланцетів, змушувати противника розстрілювати свої дорогі зенітні ракети.

Складний, дорогий і найкращий у світі "шахед" - це добре для виставки, для піару. Нам потрібен літаючий "автомат калашникова" - дуже багато і просто зараз.

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Про автора. Юрій Касьянов, волонтер, воїн ЗСУ, активіст ініціативи Армія SOS, керівник ініціативи "A.Drones".

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