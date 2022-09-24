Нам потрібні німецькі танки, – Порошенко в ефірі Deutsche Welle

Про це повідомляє Європейська Солідарність.

За словами Порошенка, озброєння ЗСУ – це і є найкоротший шлях до миру, бо агресор розуміє лише мову сили.

"Путін йде настільки далеко, наскільки йому дозволяють. Друге – не довіряйте Путіну. Путін у переговорах ніколи не дотримував свого слова. Він розуміє тільки силу, нашу силу. Тому сила української армії, єдність українського суспільства та народу, сильна коаліція у світі, яка підтримує Україну та єдність, точно зупинить Путіна", – наголошує Порошенко.

"Ви повинні розуміти, що чим більше зброї, чим більше боєприпасів ви постачаєте, тим коротшим буде шлях до миру. Іншого шляху не існує, шлях компромісу Путін не розуміє", – сказав Порошенко.

"Час дипломатії закінчується, і тепер найкращий дипломат – українські Збройні Сили, які підтримуються союзниками. У цій ситуації нам точно потрібні німецькі танки, німецька амуніція, ми дуже дякуємо за німецьку артилерію. Будь ласка, допоможіть нам врятувати вас, допоможіть нам і Європі. Допоможіть нам виконувати нашу спільну роботу. І даючи Україні танки, підтримуючи українські Збройні Сили, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку", – закликав п’ятий президент.

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