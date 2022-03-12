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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Нам сказали, що мирне населення зустрічатиме нас з усмішкою": СБУ взяли в полон "вагнерівця", який воював в Сирії та на Донбасі

"Нам сказали, що мирне населення зустрічатиме нас з усмішкою": СБУ взяли в полон "вагнерівця", який воював в Сирії та на Донбасі

12 березня, 2022 субота
15:19
війна з Росією

В районі Новоукраїнки Кіровоградської області співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер", який збирав розвідувальні дані для ворога

У відомстві також оприлюднили відео допиту окупанта, передає Еспресо.TV.
 

В СБУ розповіли, що цього "вангерівця" схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок".

Сам окупант під час допиту хизується бойовим досвідом, отриманим у Сирії та на Донбасі в 2014-2015 рр.

Він також розповів, що спонукало його взяти участь у повномаштабному вторгненні РФ в Україну:  "Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

  • Нагадаємо, РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".
  • Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.

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СБУ
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російські окупанти
вангерівці
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