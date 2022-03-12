"Нам сказали, що мирне населення зустрічатиме нас з усмішкою": СБУ взяли в полон "вагнерівця", який воював в Сирії та на Донбасі
В районі Новоукраїнки Кіровоградської області співробітники Служби безпеки України взяли в полон бойовика російської приватної військової компанії "Вагнер", який збирав розвідувальні дані для ворога
У відомстві також оприлюднили відео допиту окупанта, передає Еспресо.TV.
В СБУ розповіли, що цього "вангерівця" схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок".
Сам окупант під час допиту хизується бойовим досвідом, отриманим у Сирії та на Донбасі в 2014-2015 рр.
Він також розповів, що спонукало його взяти участь у повномаштабному вторгненні РФ в Україну: "Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".
- Нагадаємо, РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".
- Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе