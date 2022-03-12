"Нам сказали, що мирне населення зустрічатиме нас з усмішкою": СБУ взяли в полон "вагнерівця", який воював в Сирії та на Донбасі

У відомстві також оприлюднили відео допиту окупанта, передає Еспресо.TV.



В СБУ розповіли, що цього "вангерівця" схопили під час розвідки в районі Новоукраїнки, коли він прокладав маршрут для основних сил загарбників. Ті хотіли вийти на Херсон через Донецький напрямок".



Сам окупант під час допиту хизується бойовим досвідом, отриманим у Сирії та на Донбасі в 2014-2015 рр.



Він також розповів, що спонукало його взяти участь у повномаштабному вторгненні РФ в Україну: "Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице и наша задача - освободить их от фашистов".

Нагадаємо, РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників".

Також раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.