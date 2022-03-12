РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників", - СБУ
У лавах російських військ, які воюють на території України, є новобранці та призовники, які замість строкової служби відпрацьовують на громадських роботах.
"Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" – призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на громадських роботах", – розповіли в СБУ.
Сам же полонений російський військовий заявив, що армія РФ не могутня, а просто "довга", причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.
"Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу", – сказав полонений.
Тепер, за даними СБУ, він свідчить проти інших загарбників і допомогає спецслужбі довести справу до Гаазького трибуналу.
"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", – заявив російський загарбник. При цьому він додав, що не сподівається на порятунок, адже "РФ навіть трупи солдат не забирає".
- Нагадаємо, раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.
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