РФ кинула у бій проти України навіть новобранців та "альтернативників", - СБУ





Про це Службі безпеки України розповів черговий полонений, який всього місяць як призвався в армію, передає Еспресо.TV

"Через маніакальне бажання захопити Україну за три дні путін кинув у бій навіть новобранців та "альтернативників" – призовників, які замість строкової служби відпрацьовують на громадських роботах", – розповіли в СБУ.

Сам же полонений російський військовий заявив, що армія РФ не могутня, а просто "довга", причому багато підрозділів військ – звичайний баласт.

"Наше військове завдання – відволікання. Фактично нас обстрілювали, поки хтось більш підготовлений виконував свою задачу", – сказав полонений.

Тепер, за даними СБУ, він свідчить проти інших загарбників і допомогає спецслужбі довести справу до Гаазького трибуналу.

"За цей місяць я встиг стати російським військовим, потім воєнним злочинцем, а зараз – ще й воєнним полоненим", – заявив російський загарбник. При цьому він додав, що не сподівається на порятунок, адже "РФ навіть трупи солдат не забирає".

Нагадаємо, раніше полонений окупант розповів про "розстрільні загони" в російській армії.